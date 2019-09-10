Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş çağrılarına karşı uyarı
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın gizli nükleer tesisi olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ABD'yi İran'a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçladı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın gizli nükleer tesisi olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ABD'yi İran'a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:45
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