Son Dakika Haberleri: Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş çağrılarına karşı uyarı
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Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş çağrılarına karşı uyarı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın gizli nükleer tesisi olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ABD'yi İran'a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçladı.

Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş çağrılarına karşı uyarı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın gizli nükleer tesisi olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ABD'yi İran'a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:45 
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