Son Dakika Haberleri: Zarif'ten trump'a: savaşa ve teröre son verin
Son Dakika Dünya Haber

Zarif'ten trump'a: savaşa ve teröre son verin

51 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Hazine Bakanı'na 'İran'a yönelik yaptırımları önemli ölçüde artırması' yönündeki talimatına tepki göstererek, "Ekonomik terör, yasadışı ve insanlık dışıdır.

Zarif'ten trump'a: savaşa ve teröre son verin, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Hazine Bakanı'na 'İran'a yönelik yaptırımları önemli ölçüde artırması' yönündeki talimatına tepki göstererek, "Ekonomik terör, yasadışı ve insanlık dışıdır. Savaşa ve teröre son verin" dedi.
İran'ıh Mehr ajansı, Zarif'in sosyal medya hesabından, "Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na verdiği talimatta İranlılara karşı yapılan ekonomik savaşı yoğunlaştırarak, İran'a karşı yaptırımların arttırılmasını istedi.  Bu ABD'nin İran vatandaşları kasten hedef aldığını gösteriyor. Ekonomik terör, yasadışı ve insanlık dışıdır. Savaşa ve teröre son verin" mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'daki mesajında, "Hazine Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli ölçüde artırılması talimatı verdiğini" ifadelerini kullanmıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:16:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zarif'ten trump'a: savaşa ve teröre son verin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]