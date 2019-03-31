Zarif'ten Trump'ın İran Politikasına Eleştiri
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını "başarısız" olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın İran politikasını "başarısız" olarak nitelendirdi.
Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İran politikasının başarısız olduğunu iddia ederek, "Trump, başarısız İran politikasını başarılı göstermek için her türlü boş bahaneye başvuruyor." ifadesini kullandı.
Trump'ın sıradan İran vatandaşlarına sorun çıkarmaktan mutluluk duyduğunu öne süren Zarif, "Trump da eski ABD başkanlarının öğrendiği gibi İranlıların baskılar karşısında teslim olmayacağını öğrenecek." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:44 Kaynak: AA
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