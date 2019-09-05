Son Dakika Haberleri: Zarif: trump'tan sorunlarımızı çözmesini beklemiyoruz
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Zarif: trump'tan sorunlarımızı çözmesini beklemiyoruz

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Endonezya ziyareti sırasında, Cakarta Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, "Trump'tan sorunlarımızı çözmesini beklemiyoruz.

Zarif: trump'tan sorunlarımızı çözmesini beklemiyoruz, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Endonezya ziyareti sırasında, Cakarta Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, "Trump'tan sorunlarımızı çözmesini beklemiyoruz. İran halkına sorun yaratmasın" dedi.

Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın sorunlarını 24 saatte çözebileceğini söylemesi üzerine yaptığı açıklamada, "Trump'tan sorunlarımızı çözmesini beklemiyorum. En iyisi İran halkına sorun yaratmasın. Ne biz kendisinden sorunlarımızı çözmesini bekliyoruz, ne de kendisi bizim sorunlarımızı çözebilir" dedi.

Nükleer Anlaşma'ya dair de açıklama yapan Zarif, " Avrupa, taahhütleri yerine getirebilmek için ABD'den izin almak istiyorsa, ABD izin vermeyecektir. ABD, politikasını İran'a baskı üzerine kurmuştur. Bu ülkeden baskıyı azaltmasını bekliyorsunuz. ABD bunu yapmayacaktır" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
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