Son Dakika Haberleri: Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı
Son Dakika Güncel Haber

Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı

14 dakika önce

Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı.

Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı, System.String[]
Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri, 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Akdeniz'de 70 göçmeni taşıyan tekne battı Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı Son dakika! YÖK, tacizle suçlanan öğretim görevlisi Hasan Bilgili hakkında kararını verdi CHP'li Sezgin Tanrıkulu Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:29:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]