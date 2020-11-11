"Zatürre aşısı korona virüsten korumuyor" - Son Dakika

"Zatürre aşısı korona virüsten korumuyor"

11.11.2020 09:56

"Zatürre aşısı korona virüsten korumuyor" Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

"Zatürre aşısı korona virüsten korumuyor"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç, 'zatürre aşısının vücudu korona virüsten koruyor' iddiasının yanlış olduğunu söyledi

Turunç: "Aşı, korona virüsten korumuyor böyle bir inanış yanlış"

ADANA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç, zatürre aşısının korona virüsten koruduğu inancının yanlış olduğunu belirterek, "Grip aşısı gripten korunmak için yapılıyor, zatürre aşısını da belirli risk gruplarının olması gerekiyor. Zannediliyor ki zatürre aşısının korona virüse karşı koruyucu özelliği var. Bu inanış yanlıştır" dedi.

Korona virüs vaka sayıları artmaya devam ederken grip ve zatürre aşılarına olan talep arttı. Ancak bu yıl pandemi sürecinde grip aşısının uygulanması e-Nabız sistemindeki kriterlere tabi tutulurken vatandaşlar ise gribe yakalanıp korona virüse yakalandıkları şüphesiyle hastanelere başvurmaya başladı.

Prof. Dr. Tuba Turunç, yaptığı açıklamada, grip aşısı olamayan bazı vatandaşların korona virüsten koruyor iddiasıyla zatürre aşısına talep gösterirken Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç, halk arasındaki doğru bilinen yanlışlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Grip ve korona virüs birbirine benziyor"

Bazı vatandaşların grip olup korona virüse yakalandığını hissedip hastaneye başvurduğunu ancak bazılarının da korona virüs olup kendini grip gibi hissedip hastaneye başvurmadığını söyleyen Turunç, " Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında influenza dediğimiz grip mevsimi başlıyor. Fakat insanların çoğunluğu korona virüsü de gripmiş gibi algılayıp doktora müracaat etmiyorlar. Bu yanlış bir inanış. Çünkü ikisinin de benzeyen çok yanları var belirti olarak. İkisinde de kas, boğaz ve baş ağrısı ile halsizlik ve ateş gibi belirtiler oluyor. O yüzden ikisi klinik olarak birbirine karışabilen bile hastalıktır" diye konuştu.

"Zatürre aşısı korona virüsten korumuyor"

Zatürre aşısının korona virüse karşı iyi geldiği iddiasını da değerlendiren Prof. Dr. Tuba Turunç, "Zatürre aşısıyla ilgili yanlış bir inanış var. Biz belirli risk gruplarında bulunanlara zatürre aşısını öneriyoruz ama zannediliyor ki o aşının korona virüse karşı koruyucu özelliği var. Bu inanış yanlıştır. Grip aşısı gripten korunmak için yapılıyor, zatürre aşısını da belirli risk gruplarının olması gerekiyor. Onun dışında normal herhangi bir hastalığı olmayan genç yaş grubundakilerin zatürre aşısı yaptırmalarına gerek yok. Korona virüsten korumuyor böyle bir inanış yanlış" ifadelerini kullandı.

"Toplu yerlere girilmemeli"

Korona virüse karşı geliştirilmiş bir aşının olmadığını bu nedenle vatandaşların çok dikkat etmesi gerektiğini de anlatan Turunç, daha sonra şunları söyledi:

"Korona virüse karşı henüz geliştirilmiş, ruhsatlandırılmış bir aşımız yok ve çalışmalar devam ediyor. Halkımıza şunları öneriyorum. Evet korona virüsün semptomları griple benziyor ama grip benzeri şikayetleri olanların en yakın sağlık kuruluşlarına müracaat etmesinde fayda var. En önemlisi de vatandaşların toplu yerlere girmemelerini öneriyorum.

Zatürre aşısı korona virüsten korumuyor
Zatürre aşısı korona virüsten korumuyor
Zatürre aşısı korona virüsten korumuyor
Zatürre aşısı korona virüsten korumuyor

Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Bölümü, Koronavirüs, Adana, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Zatürre aşısı korona virüsten korumuyor' - Son Dakika


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