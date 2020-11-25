Zatürre bu yıl çok daha tehlikeli bir hastalık - Son Dakika

Zatürre bu yıl çok daha tehlikeli bir hastalık

25.11.2020 11:01
Zatürre bu yıl çok daha tehlikeli bir hastalık, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, 2019'da yaklaşık 672 bini çocuk olmak üzere 2,5 milyon kişinin zatürreye bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini belirterek, "Daha etkin bir tedavi ya da aşı bulunmazsa Kovid-19'a bağlı ölümlerin...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, 2019'da yaklaşık 672 bini çocuk olmak üzere 2,5 milyon kişinin zatürreye bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini belirterek, "Daha etkin bir tedavi ya da aşı bulunmazsa Kovid-19'a bağlı ölümlerin bu sayıya yılda 1,9 milyon kişiyi ekleyebileceği düşünülüyor. Bu pnömoniye bağlı ölümlerin önceki yıllara göre yüzde 75 artışına denk geliyor ki çok ciddi ve ölümcül bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Aynı zamanda Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Grubu Başkanı da olan Doç. Dr. Kömürcüoğlu, "Zatürre Ölümlerinin Önlenmesi Haftası" dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Pnömoni (zatürre) konusunda önemli uyarılarda bulunan Kömürcüoğlu, zatürenin akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla oluşan ve insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olduğunu söyledi.

Kömürcüoğlu, "Zatürre, çağlar boyunca insanlığın uğraştığı en ciddi enfeksiyon hastalıklarının başında gelmiştir. Etkin antibiyotiklerin ve aşıların geliştirilmesi ile sıklıkları ve ciddiyeti azalsa da halen zatürre tüm dünyada tek başına enfeksiyon kaynaklı ölümlerin en büyük nedenidir." diye konuştu.

Zatürrenin sıklıkla bakteriyel, viral ya da daha nadiren mantar enfeksiyonuna bağlı olarak oluşabildiğini belirten Kömürcüoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi vücudumuzun savunma sistemi ile enfeksiyon ajanları arasında sürekli bir savaş söz konusu. Doğal olarak immunitenin daha zayıf olduğu 5 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri yaşlıların yanı sıra, eşlik eden bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olan bireyler enfeksiyonlara ve zatürreye daha yatkınlar. Zatürre belirtilerini Kovid-19 nedeniyle hemen herkes öğrendi. Bakteriyel pnömoniler daha çok yüksek ateş, öksürük, göğüs yan ağrısı gibi gürültülü klinik semptomlarla başlarken, viral pnömoniler daha farklı halsizlik, kas ağrısı, kuru öksürük, subfebril ateş gibi semptomlarla seyredebilir."

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Kovid-19'un da aslında viral zatürreye neden olduğunu belirterek, "Ancak zatürre sonrası vücutta neden olduğu aşırı immun yanıt ile oluşan sitokin fırtınası ve akciğer zararlanması ile yüksek oranda solunum yetmezliğine ve ölüme neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi ve ölümcül bir sorunla karşı karşıyayız"

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, zatürrenin bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınına bağlı ciddi şekilde artan pnömoni ve ölümlerle daha önceden hiç olmadığı kadar gündemi oluşturduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"2019 yılında 672 bini çocuk olmak üzere, yaklaşık 2,5 milyon kişi zatürreye bağlı nedenlerden hayatını kaybetmiştir. Daha etkin bir tedavi ya da aşı bulunmazsa Kovid-19'a bağlı ölümlerin bu sayıya yılda 1,9 milyon kişiyi ekleyebileceği düşünülüyor. Bu pnömoniye bağlı ölümlerin önceki yıllara göre yüzde 75 artışına denk geliyor ki çok ciddi ve ölümcül bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Kovid-19 enfeksiyonundan korunmamıza sağlayan maske, sosyal mesafe, el yıkama önlemleri, aslında tüm etkenlere bağlı zatürreden korunmaya yardımcı olacaktır. Hala mevcut pnömokoksik pnömoni aşısı ve influenza aşının yapılması, bu etkenlere bağlı oluşan zatürreye karşı koruyucudur. Aşılama hem enfeksiyonun hafif geçmesine ve hem de sekonder bakteriyel/viral enfeksiyonların engellenmesinde önem taşımaktadır."

Bu yıl önceki yıllardan çok daha ciddi ve ölümcül bir viral zatürre salgını ile karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Kömürcoğlu, "Maske, sosyal mesafe, el hijyeni önemleri, özellikle kalabalık kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçınılması ile kişilerin Kovid-19 enfeksiyonun bulaşmasından kendilerini aktif bir şekilde korumaları çok önemlidir." diye konuştu.

Kömürcüoğlu, "Aşılama hala önemini korumaktadır, özellikle çocukların ve riskli grupların diğer zatürre etkenlerine karşı pnömokok ve mevsimsel grip aşılaması yapılmalıdır. Aşılama bu etkenlere bağlı zatürre sıklığını ve ölümleri azaltırken, hem de Kovid-19 enfeksiyonu ile karışabilecek klinik tabloları ve enfeksiyona bağlı direnç düşüklüğü önleyecektir." uyarısında bulundu.

Öğretim Üyesi, Türkiye, Çocuk, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zatürre bu yıl çok daha tehlikeli bir hastalık - Son Dakika


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