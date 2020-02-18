Zatürre nöbeti geçiren Elton John Yeni Zelanda konserlerini iptal etti

Zatürre nöbeti geçiren İngiliz müzisyen Elton John Yeni Zelanda'daki son iki konserini iptal etti. Sanatçının konser için gelecek yıl yeniden Yeni Zelanda'ya geleceği açıklandı. Ünlü sanatçı bu hafta Auckland kentindeki konserde sesinin kısılmasından ve doktorların müdahalesinden dolayı konseri yarıda bırakmıştı.



Elton John yaptığı yazılı açıklamada konserlerini iptal etmek zorunda kaldığı için inanılmaz bir hayalkırıklığı yaşadını belirterek hayranlarından özür diledi.