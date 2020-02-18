Son Dakika › Dünya › Zatürre nöbeti geçiren Elton John Yeni Zelanda konserlerini iptal etti - Son Dakika Dünya
Zatürre nöbeti geçiren Elton John Yeni Zelanda konserlerini iptal etti
7 saat önce
Ünlü sanatçı bu hafta Auckland kentindeki konserde sesinin kısılmasından ve doktorların müdahalesinden dolayı konseri yarıda bırakmıştı.
Zatürre nöbeti geçiren İngiliz müzisyen Elton John Yeni Zelanda'daki son iki konserini iptal etti. Sanatçının konser için gelecek yıl yeniden Yeni Zelanda'ya geleceği açıklandı. Ünlü sanatçı bu hafta Auckland kentindeki konserde sesinin kısılmasından ve doktorların müdahalesinden dolayı konseri yarıda bırakmıştı.
Elton John yaptığı yazılı açıklamada konserlerini iptal etmek zorunda kaldığı için inanılmaz bir hayalkırıklığı yaşadını belirterek hayranlarından özür diledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:34
Son Dakika Son Dakika: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ateşkes görüşmelerini askıya aldı Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile İdlib konusunda beraber çalışıyoruz Koronavirüsün yayılmasını engellemek isteyen yetkililer, maske takmak istemeyen adamı direğe bağladı Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor