Zatürre nöbeti geçiren Elton John Yeni Zelanda konserlerini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Zatürre nöbeti geçiren Elton John Yeni Zelanda konserlerini iptal etti - Son Dakika Dünya

Zatürre nöbeti geçiren Elton John Yeni Zelanda konserlerini iptal etti

7 saat önce

Ünlü sanatçı bu hafta Auckland kentindeki konserde sesinin kısılmasından ve doktorların müdahalesinden dolayı konseri yarıda bırakmıştı.

Zatürre nöbeti geçiren Elton John Yeni Zelanda konserlerini iptal etti, System.String[]

Zatürre nöbeti geçiren İngiliz müzisyen Elton John Yeni Zelanda'daki son iki konserini iptal etti. Sanatçının konser için gelecek yıl yeniden Yeni Zelanda'ya geleceği açıklandı. Ünlü sanatçı bu hafta Auckland kentindeki konserde sesinin kısılmasından ve doktorların müdahalesinden dolayı konseri yarıda bırakmıştı.


Elton John yaptığı yazılı açıklamada konserlerini iptal etmek zorunda kaldığı için inanılmaz bir hayalkırıklığı yaşadını belirterek hayranlarından özür diledi.

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Yeni Zelanda, Elton John, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:34 
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