Zatürre olan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Zatürre olan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti - Son Dakika Dünya

Zatürre olan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

6 saat önce

72 yaşındaki ünlü İngiliz sanatçı Elton John, Yeni Zelanda'daki konserini tamamlayamadı.

Zatürre olan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti, System.String[]

Zatürre teşhisi konulan 72 yaşındaki ünlü İngiliz sanatçı Elton John, Yeni Zelanda'daki konserini tamamlayamadı. John, "Şarkı söyleyemiyorum" diyerek ağladı ve sahneyi terk etti.

Elton John, Auckland'daki konserin ortasında izleyicilere hitaben, "Sesimi tamamen kaybettim. Gitmem gerekiyor, kusura bakmayın" dedi.

John sahneden ancak birkaç asistanının yardımıyla inebildi.

Elton John daha sonra Instagram sayfasında da duygusal bir paylaşım yaparak hayranlarından özür diledi.

John, "Sesimin dayandığı tüm süre boyunca, tüm kalbimi ortaya koyarak şarkı söyledim ve çaldım. Hayalkırıklığı yaşıyorum. Çok üzgünüm. Bu akşamki konser sırasında gösterdiğiniz olağanüstü destek ve sevgi için çok teşekkür ederim. Sonsuza dek minettarım. Sevgilerle, Elton" diye paylaşım yaptı.

John, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise konser öncesi kendisine "yürüyen zatürre" (üst ve alt solunum yollarını etkileyen bakteriyel bir enfeksiyon) teşhisi konulduğunu ancak izleyicileri karşısında elinden gelen en iyi performansı sergilemek istediğini söyledi.

Veda Turu

Tüm biletleri çok uzun süre önce tükenen Auckland'daki konser, Elton John'un Veda Turu kapsamında organize edilmişti.

2018 yılında ailesine öncelik verme amacıyla konserlerine son verdiğini duyuran John, daha sonra seyircilerine veda edebilmek için 3 yıl boyunca sürecek 300 konser serisi planladığını açıklamıştı.

Sir Elton John'un Auckland'da Salı ve Perşembe günü vereceği konserler ise iptal edilmedi.

1998'de "müziğe ve hayır işlerine hizmetlerinden dolayı" Elton John'a İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından tarafından Şövalyelik ünvanı verilmişti.

Yeni Zelanda, Elton John, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti
Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı İsrail askerleri, Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarıyla tuzağa düştü

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 23:15:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zatürre olan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]