Zatürre "spor yapan dinç kişileri de etkileyebiliyor" - Son Dakika

Zatürre "spor yapan dinç kişileri de etkileyebiliyor"

09.12.2020 12:05
Zatürre

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, spor yapan dinç kişilerin bile zatürreye yakalanabileceğini, bu nedenle herkesin tedbirli davranması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, spor yapan dinç kişilerin bile zatürreye yakalanabileceğini, bu nedenle herkesin tedbirli davranması gerektiğini söyledi.

Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zatürrenin yani tıbbi terimiyle pnömoninin sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi.

Zatürrenin dünyada yaklaşık 450 milyon insanı etkilediğine ve yaklaşık 4 milyon ölüme neden olabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkati çeken Mutlu, "Günümüzde Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Kovid-19, zatürreye neden olabilen bir hastalık. Bu nedenle son günlerde hem zatürre hem de ölüm sayısında tüm dünyada artış var." dedi.

Mutlu, zatürrenin bir enfeksiyon hastalığı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zatürre, mikroorganizmaların akciğer dokusuna ulaşmasıyla gelişen bir hastalık. Normalde akciğerlerimizde mikroorganizmaların olmaması gerekiyor ancak çeşitli nedenlerle bu mikroorganizmalar alt solunum yoluna indiğinde burada hava yollarından ziyade akciğer dokusunu oluşturan hava keseciklerinin içerisinde üreyerek orada hastalığa neden olabiliyorlar. Bu, hava keselerinin sıvıyla dolmasına neden oluyor. Bu da hastalarda nefes darlığı oluşturuyor. Yani zatürre aslında bir enfeksiyon hastalığı."

"Altta yatan hastalıklar ölüm riskini artırabilir"

Mantar, virüs ve bakteri gibi pek çok mikroorganizmanın olduğunu anlatan Mutlu, mikroorganizmanın etkisine göre ölüm riskinin arttığını dile getirdi.

Mutlu, altta yatan hastalığa göre de ölüm riskinin artabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle vücut bağışıklık sistemi düşük olduğu zamanlarda ki bunu altta yatan rahatsızlıktan bağımsız olarak düşündüğümüzde, bebeklerde ya da ileri yaştaki kişilerde vücut bağışıklık sistemi düşük olduğu için ölüm riski ya da ağır hastalık geçirme riski biraz daha artıyor. Diğer taraftan kronik böbrek yetmezliği, KOAH, diyabet, kalp ya da kanser gibi bir hastalık varsa, ölüm riski artıyor. Zatürre herkesi etkileyebilir. Sağlıklı kişilerde de spor yapan veya dinç kişilerde de görülen bir hastalık. Çocuklarda ve yaşlılarda biraz daha sık görülüyor. 'Ben sağlıklıyım zatürre olmam' gibi bir durum yok."

Mikroorganizmaların vücuda genellikle havayoluyla girdiğini anlatan Mutlu, kan yoluyla da nadiren vücuttaki bir başka yerden akciğere gidebileceğinin altını çizdi.

Mutlu, çoğunlukla hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması ya da konuşmasıyla etrafa yayılan mikroorganizmaların, nefesle solunum yoluna girmesiyle akciğerlere kadar ulaşıp zatürreye neden olabildiğine işaret ederek, "Çok kalabalık ve havalandırmanın iyi olmadığı ortamlarda mikroorganizmaya yakalanma ihtimalimiz biraz daha artıyor. Onun dışında vücut direncimiz iyi değilse, iyi uyumuyorsak, iyi dinlenmiyorsak, spor yapmıyorsak, dengeli beslenmiyorsak vücut direncimiz düşüyor. Bazen altta yatan bir hastalığımız varsa bazen de kullanmakta olduğumuz kanser hastalarında olduğu gibi birtakım ilaçlar vücut direncini düşürerek zatürre gelişme riskini artırıyor." diye konuştu.

Mikroorganizmaların aslında birçok ortamda sürekli bulunduğunu belirten Mutlu, "Belki her gün bir miktar mikroorganizma akciğerlerimize ulaşıyor. Vücut direncimiz yeterliyse vücut hücreleri bunları orada yok ediyorlar ve hastalık oluşmasını engelliyorlar ama çok fazla mikroorganizma akciğerlerimize ulaştıysa ya da az ulaştı ama vücut direncimiz yeterli değilse, yani bunlarla savaşacak savunma hücreleri yeterli değilse ya da yeterli fonksiyon göstermiyorsa o zaman zatürre gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, vatandaşları kalabalık ve havalandırmanın iyi olmadığı ortamlardan uzak durmaya, tedbirli olmaya çağırdı.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Kanser, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zatürre 'spor yapan dinç kişileri de etkileyebiliyor' - Son Dakika


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