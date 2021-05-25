Zaun'un delisi Dr. Mundo'ya gelecek olan reworkun ayrıntıları belli oldu. League of Legends'in en eski şampiyonlarından biri olan Mundo'nun yetenek ve yeni görünümü haberimizde.
Yeni Dr. Mundo Kostümleri
TPA Mundo
Cellat Mundo
Mundo Mundo
Vücut Şampiyonu Mundo
Zehirli Dr. Mundo
Yaman Sıklet Mundo
Havuz Partisi Mundo
Deli Balta Mundo
İş Adamı Mundo
Yetenekler
Pasif
Q - Mikroplu Testere
W - Şok Terapisi
E - Beyin Sarsıntısı
R - Doz Aşımı
Son Dakika › Gamegar › Zaun'un delisi yepyeni haliyle karşınızda! Mundo'nun yeni yetenekleri ve görünümü - Son Dakika