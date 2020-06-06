'Zavadanak Dayı'ya çifte bayram yaşatanın, milyoner Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

'Zavadanak Dayı'ya çifte bayram yaşatanın, milyoner Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı

'Zavadanak Dayı'ya çifte bayram yaşatanın, milyoner Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı Geçirdiği trafik kazası sonrası 'zavadanak' sözüyle fenomen olan Bekir Varol'a bayramda üzerinde resminin basılı olduğu arabayı, 2017 yılında 15 milyon 250 bin TL kazanan Murat Tokmak'ın verdiği ortaya çıktı...

'Zavadanak Dayı'ya çifte bayram yaşatanın, milyoner Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı

Geçirdiği trafik kazası sonrası 'zavadanak' sözüyle fenomen olan Bekir Varol'a bayramda üzerinde resminin basılı olduğu arabayı, 2017 yılında 15 milyon 250 bin TL kazanan Murat Tokmak'ın verdiği ortaya çıktı

Murat Tokmak: "Dayının arabayı görünce parlayan gözleri her şeye bedeldi. Benim hala milyoner olduğumu bilmiyor"

ANTALYA - Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası 'zavadanak dayı' olarak fenomen olan Bekir Varol'a, bayramda araba sürprizi yaşatan kişinin, milyoner Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı.

Varol'u çok sevdiğini belirten Tokmak, "Yardım edeceğimi söylediğimde, 'Herkes söylüyor ama görüntüde bir şey yok' demişti. Aracını internette satışta gördüm ve aldım. Çalışmayan tüm aksamını tamir ederek teslim ettim. Dayının arabayı görünce parlayan gözleri her şeye bedeldi. Benim hala milyoner olduğumu bilmiyor" dedi.

Manavgat ilçesinde 15 Mart Pazar günü meydana gelen kazada, kamyoneti hurdaya dönen ve kaza sonrası diğer araç sürücüsüyle diyalogları, özellikle 'zavadanak' sözüyle bir anda fenomen olan Bekir Varol, geçtiğimiz bayram bir hayırseverin araba sürpriziyle çifte bayram yaşamıştı. O sürprizi yapan kişinin 2017 yılında 15 milyon 250 bin TL kazanan Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı. Bekir Varol'u ilk olarak ziyarete giden ve internette marul kafa olarak tanınan fenomen Mehmet Yıldırım, durumu milyoner arkadaşı Murat Tokmak ile paylaştı. Varol'a sürpriz yapma kararı alan ikiliden Tokmak, internetten satışta gördüğü Varol'un arabasını satın alıp, ilk olarak tamirden geçirdi, ardından kendisine ait oto kaplama ve aksesuar dükkanına getirdi. Burada Varol'un kamyonetini yeni bir görünüme kavuşturan Tokmak, aracın üzerine de Varol'un olduğu resmi bastırdı. Tokmak'ın yaptığı sürprizi görünce neye uğradığını şaşıran Varol, bayramda iki sevinci birden yaşadı.

"Dayının arabayı görünce parlayan gözleri her şeye bedel"

İnternette izlediği video sonrası Varol'u tanıdığını ve onun yüzünü güldürmek için arkadaşı Mehmet Yıldırım ile birlikte böyle bir karar aldıklarını ifade eden Murat Tokmak, "Kendisine yeni otomobil satın alalım dediğimde, 'Ya Murat herkes alalım diyor ama görüntüde bir şey yok' dedi. Bunun üzerine o tarz insanlardan olmadığımı söyledim. Arabasını internet üzerinde satışta bulduk. Antalya'da bir kişideymiş. Gidip pazarlığını yaptım. 3 kuruş üstüne koyarak tekrar arabasını buraya getirdim. Dayının gözleri parladı. O insanın o mutluluğu var ya, 'her şeye bedel'. Arabanın aksesuar tasarımını her şeyini bana bıraktı. Bayramdan bir gün önce teslim edeceğimi söyledim. Kaplamasını yaptık, koltuklarını değiştirdik. Çalışmayan bütün aksamlarını halledip dayımıza teslim ettik. İki bayramı bir arada yaşadı. Buna vesile olan da marul kafa oldu" dedi.

"Yardım ettikten sonra halimi hatırımı soran tek insan"

Aracın yaklaşık 38 bin liraya mal olduğunu belirten Tokmak, Varol'un kendisini milyoner olarak bilmediğini aktararak, "Beni sadece işletme sahibi olarak biliyor. Hala milyoner olduğumu bilmiyor. Dayıma buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Seviyoruz kendisini. Beni arayıp 'Murat nasılsın? Yanlış anlamazsan seninle konuşmak istiyorum' deyip, halimi hatırımı soran ilk insan. Dayı gerçekten adam gibi adam" şeklinde konuştu.

'Zavadanak Dayı'ya çifte bayram yaşatanın, milyoner Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı

Murat Tokmak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 09:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Zavadanak Dayı'ya çifte bayram yaşatanın, milyoner Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı         
00:39
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti         
00:19
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı         
00:00
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı         
23:39
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü         
23:37
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti         
23:21
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı         
23:16
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı         
23:08
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin         
23:01
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı         
22:27
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı         
22:20
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı         
21:37
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi         
21:02
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu         
21:00
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin         
20:41
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı         
20:38
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler         
20:24
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir         
20:14
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı         
19:42
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı         
19:42
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu 16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu         
19:37
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi         
19:30
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı         
19:23
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti         
19:18
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı         
19:18
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı         
18:27
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı         
18:08
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 03:49:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Zavadanak Dayı'ya çifte bayram yaşatanın, milyoner Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]