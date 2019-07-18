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Zavallı

1 saat önce

"Zavallı"36. Torino Film Festivali'nden ödülle dönen "Zavallı", acıyı bir giysi gibi u¨zerinde tas¸ıyabilmek ugˆruna elinden gelen her s¸eyi yapan bir avukatın çevresinde gelişiyor.

"Zavallı"
36. Torino Film Festivali'nden ödülle dönen "Zavallı", acıyı bir giysi gibi u¨zerinde tas¸ıyabilmek ugˆruna elinden gelen her s¸eyi yapan bir avukatın çevresinde gelişiyor.
Babis Makridis'in yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki filmin başrollerinde Yannis Drakopoulos, Georgina Chryskioti, Evdoxia Androulidaki ve Evi Saoulidou oynuyor.
Zavallı
Film Festivali, Torino, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:56 Kaynak: AA
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