Zavallı
1 saat önce
"Zavallı"36. Torino Film Festivali'nden ödülle dönen "Zavallı", acıyı bir giysi gibi u¨zerinde tas¸ıyabilmek ugˆruna elinden gelen her s¸eyi yapan bir avukatın çevresinde gelişiyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:56 Kaynak: AA
"Zavallı"
36. Torino Film Festivali
'nden ödülle dönen "Zavallı", acıyı bir giysi gibi u¨zerinde tas¸ıyabilmek ugˆruna elinden gelen her s¸eyi yapan bir avukatın çevresinde gelişiyor.
Babis Makridis'in yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki filmin başrollerinde Yannis Drakopoulos, Georgina Chryskioti, Evdoxia Androulidaki ve Evi Saoulidou oynuyor.
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