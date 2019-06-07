Son Dakika Haberleri: Zayıf ABD verilerinin etkisiyle dolar değer kaybetti
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Zayıf ABD verilerinin etkisiyle dolar değer kaybetti

12 dakika önce

– ABD Çalışma Bakanlığı işsizlik verilerine yüzde 3.6 düzeyinde sabit kalmasına rağmen, tarımdışı istihdamın Mayıs ayında 263 bin kişiden, 224 bin kişiye gerilemesi ve saatlik ortalama kazançların yüzde 0.1 yükselmesi gibi zayıf veriler etkisiyle dolar değer kaybetti.

Zayıf ABD verilerinin etkisiyle dolar değer kaybetti, System.String[]
– ABD Çalışma Bakanlığı işsizlik verilerine yüzde 3.6 düzeyinde sabit kalmasına rağmen, tarımdışı istihdamın Mayıs ayında 263 bin kişiden, 224 bin kişiye gerilemesi ve saatlik ortalama kazançların yüzde 0.1 yükselmesi gibi zayıf veriler etkisiyle dolar değer kaybetti.
ABD tarımdışı istihdam verisi, Mayıs'ta 75 bin ile, 175 bin olan beklentilerin oldukça altında artarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.37 değer kazanarak 1.13245 düzeyine, sterlin yüzde 0.4 artışla 1.27484 düzeyine, yen yüzde 0.42 artışla 107.95 düzeyine yükseldiler.
Fed'in faizleri yıl sonundan önce düşüreceğine ilişkin beklentiler, son haftalarda doların diğer önde gelen para birimleri karşısında değer yitirmesine neden oldu. Fed yetkililerinden son haftalarda gelen açıklamalar da para politikasının ilerleyen aylarda gevşetileceğine işaret etti.
New York Fed Başkanı John Williams, aşırı düşük enflasyonun, yüksek enflasyondan daha büyük bir baskılayıcı sorun yarattığı uyarısı yaptı.
New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Williams, "Uzun süren düşük enflasyon dönemi, beklentileri daha da düşük enflasyon üzerinde odaklayarak, bir kısır döngü yaratıyor. Faiz oranları  düştüğü zaman, merkez bankalarının krizlerle baş etmek için daha fazla manevra alanı olmaz" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
Ekonomi
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