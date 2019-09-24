Son Dakika Haberleri: Zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları düştü
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Zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları düştü

1 saat önce

Avrupa ve Japonya'dan gelen zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü.

Zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları düştü, System.String[]

Avrupa ve Japonya'dan gelen zayıf ekonomik veriler  etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.71 düşüşle 63.66 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.62 artışla 57.69 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, büyüme endişeleri ile yükselirken, artışı ticaret anlaşması umutları frenledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.91 düşüşle 18.54 dolardan,

altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,530.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.605 dolardan,

platin, yüzde 0.15 düşüşle 952.5 dolardan ve

paladyum yüzde 0.96 artışla 1,641.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,821 liraya geriledi.

- İstanbul

Japonya, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
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