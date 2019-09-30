Son Dakika Haberleri: Zayıf talep endişelerinin azalması petrol fiyatlarındaki baskıyı azalttı
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Zayıf talep endişelerinin azalması petrol fiyatlarındaki baskıyı azalttı

1 saat önce

Petrol fiyatları Çin'den gelen güçlü üretim verilerinin petrol talebinden düşüş olacağı endişelerini azaltmasıyla yükseldikten sonra hafif geriledi.

Zayıf talep endişelerinin azalması petrol fiyatlarındaki baskıyı azalttı, System.String[]

– Petrol fiyatları Çin'den gelen güçlü üretim verilerinin petrol talebinden düşüş olacağı endişelerini azaltmasıyla yükseldikten sonra hafif geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.32 düşüşle 61.71 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.09 düşüşle 55.86 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla 1,500 doların altında.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.23 düşüşle 17.43 dolardan,

altın, yüzde 0.57 düşüşle 1,497.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.46 artışla 2.6095 dolardan,

platin, yüzde 0.09 düşüşle 930.2 dolardan ve

paladyum yüzde 0.47 artışla 1,660.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,839 liraya geriledi.

- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:31 Kaynak: DHA
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