Zayıflama hapları ve detoks çayları zararlı mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Zayıflama hapları ve detoks çayları zararlı mı? - Son Dakika Dünya

Zayıflama hapları ve detoks çayları zararlı mı?

6 saat önce

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kilo vermek için alınan ilaçların kalp rahatsızlıklarına ve istenmeyen gebeliklere yol açtığı tespit edildi. Doktorlar yeni yılda kişilerin zayıflamak için hızlı çözümlere gitmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Zayıflama hapları ve detoks çayları zararlı mı?, System.String[]

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kilo vermek için alınan ilaçların kalp rahatsızlıklarına ve istenmeyen gebeliklere yol açtığı tespit edildi.


Doktorlar yeni yılda kişilerin zayıflamak için hızlı çözümlere gitmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Kilo Vermek, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya kırmızı kalp gönderdi
Toplu tecavüze uğradığını söyleyen İngiliz kadını yalancılıkla suçlayan Güney Kıbrıs mahkemesi protesto ediliyor İngilizler yazdı! Tottenham, Vedat Muriç'e transfer teklifinde bulundu İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi

Son Dakika Haberleri
18:28 Elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika Haber
18:14 Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu - Son Dakika Haber
18:13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi... - Son Dakika Haber
18:12 Başkan Bıyık yılbaşı gecesini çalışarak geçirdi - Son Dakika Haber
18:07 Avrupa'da komşularının gürültüsünden en şikayetçi halk hangi ülkede? - Son Dakika Haber
17:17 Nihal Olçok'tan Bülent Arınç'a: Şahsi meseleniz için ne antetli kağıdı ne de konumunuzu kullanamazsınız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 18:32:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zayıflama hapları ve detoks çayları zararlı mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]