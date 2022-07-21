Zayıflama kürü içinde 23 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Zayıflama kürü içinde 23 kilo esrar ele geçirildi

21.07.2022 09:46
Zayıflama kürü içinde 23 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da otobüste zayıflama kürü içinde 23 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da otobüste zayıflama kürü içinde 23 kilo 256 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan zanlı esrarın kendisine ait olmadığını Adana'nın sıcağını merak edip gezmeye geldiğini söylediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu Diyarbakır'dan yola çıkan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler kent merkezindeki uygulama noktasında otobüsü durdurdu. Narkotik köpeğiyle otobüste yapılan aramada bagaj kısmındaki iki kolinin içerisinde bulunan çok sayıda zayıflama kürü kutusuna köpek tepki verdi. Kutalar açıldığında kürün içerisine gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar bulundu. Otobüsteki yolculardan Brader S.'nin olayın şüphelisi olduğu saptandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan araştırmada, Brader S.'nin kolileri daha önceden emanete teslim edip Adana'ya göndermek istediğini söylediği, ilerleyen saatlerde ise yolcu bileti alıp otobüse bindiği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek "Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zayıflama kürü içinde 23 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zayıflama kürü içinde 23 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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