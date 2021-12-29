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Zayıflamak için başladığı boksta uluslararası başarıyı hedefliyor - Son Dakika

Zayıflamak için başladığı boksta uluslararası başarıyı hedefliyor

29.12.2021 11:23
Zayıflamak için başladığı boksta uluslararası başarıyı hedefliyor

Bartın'da, 7 yıl önce zayıflamak için başladığı boksta Türkiye'de katıldığı müsabakalarda dereceler elde eden 22 yaşındaki Ulus Çınar Spor Kulübü milli sporcusu Yadigar Karagöz, uluslararası yarışmalarda da madalya kazanarak başarı çıtasını yükseltmek istiyor.

Bartın'da, 7 yıl önce zayıflamak için başladığı boksta Türkiye'de katıldığı müsabakalarda dereceler elde eden 22 yaşındaki Ulus Çınar Spor Kulübü milli sporcusu Yadigar Karagöz, uluslararası yarışmalarda da madalya kazanarak başarı çıtasını yükseltmek istiyor.

Ulus ilçesinde yaşayan ve küçük yaşlardan itibaren fazla kilosu nedeniyle içine kapanık bir yaşam süren Karagöz, lise 1. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle spora başladı. Burada bir süre spor yapan Karagöz'un kum torbasıyla çalışırken attığı yumrukları, Ulus Çınar Spor Kulübü antrenörü Tolga Karakaya'nın dikkatini çekti.

Karakaya'nın tavsiyesiyle boksa yönelerek kendisini bu alanda geliştiren ve zaman içerisinde 27 kilo veren Karagöz, katılığı çeşitli turnuvaların ardından 2017'de düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası ile eylülde Zonguldak'ta gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda da 3. oldu.

Çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Karagöz, Türkiye'de elde ettiği derecelerini uluslararası başarılarla taçlandırmak istiyor

"Avrupa şampiyonasında ülkemin bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

Yadigar Karagöz, AA muhabirine, 7 yıl önce lise 1. sınıfa gittiği dönemde 95 kilo olduğunu, zayıflamak için spora başladığını söyledi.

Spor salonuna gitme kararını ailesiyle paylaştığında önce karşı çıktıklarını ancak daha sonra kendisini desteklediklerini anlatan Karagöz, "Arkadaşlarım da spora ilk başladığımda neredeyse dalga geçmişlerdi ama ben 'İlerleyen zamanlarda görürsünüz.' dedim ve başarılarımla kendimi gösterdim. Fazla kilom nedeniyle kendime hiç güvenim yoktu. Hiçbir şeyden zevk almıyordum. Bu yüzden okula dahi gitmek istemiyordum. Kilo vermek, zayıflamak için spor salonuna gittim. Burada boksa yöneldim, derece elde etmeye başladıkça da kendime güvenim geldi. Hocam, beni iyi ki spora başlatmış." diye konuştu.

Karagöz, bir süre milli sporcu Şennur Demirci ile çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bartın'da yaşayan milli sporcu Şennur Demir'in yanına gönderildim. Buradan hemen hemen her gün Bartın'a gidip geldim, bu kolay olmadı. Sonrasında emeklerimin karşılığını aldım. Şennur hocamın desteğiyle milli kampa girdim ve 2017'de ülkemizde düzenlenen 31. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katıldım ve bronz madalya aldım. Bu yıl da Zonguldak'ta düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 3. oldum. Tabii büyükler kategorisindeki ilk turnuvamdı ve orada mücadele etmek kolay değil. 29-30 yaşındaki kadınlarla kemik yapımız bir olmuyor. Çıktım ve 3. oldum. Çok mutlu oldum, çok büyük gurur yaşadım."

Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanarak, gittiği ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini dile getiren Karagöz, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Antrenör Tolga Karakaya da zayıflamak için spora başlayan Karagöz'ün iyi yumruk attığını fark ederek onu boksa yönlendirdiğini anlattı.

Karakaya, milli boksörün azmiyle ulusal müsabakalarda başarılar elde ettiğini dile getirerek, "Hayalimiz önce ülkemizde sonra Avrupa şampiyonlarında birincilik elde etmek." dedi.

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Türkiye, Karagöz, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zayıflamak için başladığı boksta uluslararası başarıyı hedefliyor - Son Dakika


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