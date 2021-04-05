Zayıflamak için başladığı fitness sporunda hedef dünya şampiyonluğu

Antalya'da 8 yıl önce 135 kiloya ulaşınca bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doktorunun kilo vermesi tavsiyesi üzerine zayıflamaya karar veren 2 çocuk babası İbrahim Sel (41), fitness yaparak 76 kiloya düştükten sonra katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness şampiyonasında gümüş madalya kazandı.

Antalya'da oturan İbrahim Sel, 8 yıl önce 135 kiloya yükselince bel ağrısından dolayı hastaneye gitti. Ağrılarından dolayı doktorunun tavsiyesiyle zayıflama kararı alan Sel, diyet ve spora başladı. Fitness yapan Sel, 2 yılda 10 kilo verdikten sonra antrenörlerinin tavsiyesiyle antrenmanlara devam etti. 4 yılda 110 kiloya inen Sel, fitness sporuna ilgisinin artmasıyla kendini geliştirmeye karar verdi. Geçen yıl 76 kiloya düşen Sel, vücut geliştirme ve fitness yarışmalarına katılma kararı aldı. Antalya'da 1 Nisan'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan Sel, 40-44 yaş arası klasik açık sıklet kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.