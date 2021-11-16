Zayıflamak İsteyenlere Müjde! Bu Diyet Listelerine Göz Atmayı Unutmayın! - Son Dakika

Fazla kilolar hem erkekler hem de kadınlar için ortak bir sorun olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sırasında karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkemizde, evde kalan kişi sayısı önemli ölçüde arttı vedolayısıyla hareketsizlik de artıyor. Evde fazla kiloları olan ve kilo sorunu yaşayanlar, hızlı kilo vermenin yollarını, kısa sürede kilo vermenin yollarını arıyorlar. Hızlı ama etkili (sağlıklı) kilo vermek için seçenekler nelerdir, evde hızlı ve kısa sürede kilo vermek için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Özellikle ne yaparsa yapsın kilo veremeyeceklerini söyleyenlere yönelik bu yazıdaki sorular; "Hızlı kilo verme için neler yapılmalı (2 haftada 15 kg)" konusu etrafında merak edilen tüm konuları listeledik. Bu makale, kilo vermek isteyenler için hızlı kilo verme egzersizleri ve sağlık rejimleri için tarifler sunmaktadır. Artık en hızlı kilo verme taktiklerini deneyebilirsiniz.

Hızlıca Kilo Vermek İçin Yapılması Gerekenler?

Herkes kilo vermenin onu kontrol etmek kadar zor olduğunu bilir. Hızlı kilo verme sonrasında verilen kiloları geri almadan ve yakılan kalorileri yağa dönüştürmeden kilo vermenin püf noktaları var. Herkes açlığın hızlı kilo vermelerine neden olabileceğini söylüyor, bu yüzden tükettikleri fazlalık hakkında endişelenmeyin ama kilo vermek söz konusu olduğunda herkes bir nedenden dolayı sınıfta kalıyor. Haftalarca çalıştıktan sonra kilo veremediğini bulanlar, bir süre sonra diyeti bırakırlar veya diyetlerini çekilmez hale getiren daha ağır diyetleri tercih ederler. Kilo vermekte zorlanan birçok kişi, internetten diyet programları araştırarak farklı diyet programlarını dener ancak sonuç hep olumsuzdur. Hızlı kilo vermek yerine uzmanların tavsiyelerinden biri daha yavaş ve daha uzun süre kilo vermek ama sabırsızlıktan dolayı şok diyetlere bile başvurabilirsiniz. Bunu akılda tutarak kısa sürede nasıl kilo verilir, kilo vermek istiyorum diyenler için evde hızlı kilo nasıl verilir diye bir araştırma yaptık ve hızlı kilo vermenin püf noktalarını başlıklar altında ele aldık. Hızlı kilo vermek için neler yapılmalı bakalım.

Evde Hızlı Kilo Verme Nasıl Olur?

Evde hızlı ve kalıcı olarak nasıl kilo verilir sorusunun cevabı çok merak edilmektedir. En hızlı kilo verdiren diyetler nelerdir büyük merak uyandırmaktadır. Ve makalemizdeki önerilere uyarsanız en hızlı kilo veren diyetler nelerdir öğrenebileceksiniz. 10 kilo vermek istiyorum, ne yapmalıyım, 20 kilo vermek için ne yapmalıyım, diyet yapmadan kilo verebilir miyim? İşte tüm sorularınızın cevapları. Öncelikle hızlı bir kilo verme diyeti arıyorsanız kalıcı ve sağlıklı bir kilo verme diyetine odaklanmayı unutmayın. Evden çıkmadan hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler öncelikle sağlıklı bir diyete başlamalıdır. Sağlıklı ve kalıcı olarak kilo vermek istiyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

Diyetsiz Kilo Verilir Mi?

Hızlı ama sağlıksız kilo verme yöntemleriyle gelen kiloyu karşılayabilir misiniz? Aşağıdaki listenin tamamını hayatınıza dâhil ettiğiniz sürece, kilo vermek aslında oldukça basit, hızlı ve kalıcıdır Hızlı kilo verme için yapmanız gerekenler;

• Yeme alışkanlıklarınızı değiştirerek başlamalısınız. Alışık olduğunuz kötü alışkanlıklar, tuzlu, tatlı, yağlı yiyecekler ve hamur işleri yapıyorsanız, bunları bir süreliğine hayatınızdan çıkarın. Geçmişteki kötü ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları yerine daha doğal ve sağlıklı besinler yiyerek doğal beslenin.

• Düzenli ve yerel olarak egzersiz yapın. Kol, bacak, karın ve tüm vücut modelleme egzersizleri ile hayatınızı spor yaptığınız kadar aktif ve zinde yaşayın.

•İşin püf noktası kahvaltıyı kaçırmamak, özellikle öğün atlamamaktır. Bir öğünü atladığınızda yağ yakımı durur, bu nedenle hiçbir öğünü atlamamalısınız.

• Ara öğünleri kaçırmayın atıştırmalıklardan uzak durmalısınız.

•Erken ve düzenli yatarak iyi bir gece uykusu çekin.

• Uyurken yağ yakımı devam edeceğinden, uykuya ara vermek yağ yakımını durdurmalıdır, bu nedenle en az 8 saat uyumalısınız.

• Su alımınızı artırmalı ve günde 2,5-3 litre su içmelisiniz.

• Şeker ihtiva eden hazır bulunan meyve sularından uzak durunuz.

• Yağlı yiyeceklerden şiddetle uzak durunuz.

• Kilo Verme Tedavileri Kurtuluşunuz Olabilir. (Yazımızın sonuna doğru size 10, 20 kilo verdiren bazı mucize tedavilerin tarifini verdik).

• Hazır gıdalardan fast food yemeyi bırakırsanız daha etkili ve hızlı kilo vereceğinizi kendiniz göreceksiniz.

• Çay ve kahve tüketiminizi artırın. Kafein yağ yakma oranını artıracaktır.

2 Haftada En Hızlı Kilo Verdirme Diyeti

2 haftada yaklaşık 4 kilo verdiren sağlıklı diyet ile sizlerleyiz. Hızlı kilo verme açısından başarılı bir diyet sunmaktayız.

1. Gün; Muz hariç dilediğiniz meyveden yiyebilirsiniz

2. Gün; Sebze yemeği günü patates yemeği dışında herhangi bir sebze yemeği tüketebilirsiniz.

3. Gün; Muz ve patates hariç sebze ve meyve dilediğiniz kadar tüketebilirsiniz.

4. Gün; 5 su bardağı süt ve 5 adet muz tüketilecek

5. Gün; Öğle veya akşam yemeği için bir öğün ızgara balık,tavuk,kırmızı et veya hasşlanmış sebze yemeği yenebilir

6. Gün; Çiğ sebze ile 2 parça ızgarada pişmiş biftek yiyebilirsiniz

7. Gün; Öğlen ve akşam yemekleri için haşlanmış sebze veya et seçeneklerinden herhangi birini(tabiki az yağlı veya yağsız tercihtir) seçebilirsiniz.

Hızlı Kilo Verme İçin Yapılması Gerekenler

Hızlı kilo verme için yapılması gerekenler şunlardır;

• Kilo Vermek için Hızlı Hızlı Diyetlerden Kaçının,

Öğün Atlamayın,

Erken Yatın ve Bir Uyku Rutini Oluşturun, Kilo Vermek için

Evde Egzersiz yapın.

Şok Diyetlerden Uzak Durun,

Evde diyet yapmadan kilo vermekte zorlanıyorsanız, bir beslenme uzmanına danışın ve ne kadar kilo alacağınızı ve ne kadar vereceğinizi planladıktan sonra size en uygun diyet programını kullanabilirsiniz. Bu süreçte kilo vermek için sabırlı olmalısınız. Diyetle hangi gün kilo verilir diye merak ediyorsanız uzmanlar, programı en az 7 gün etkili bir diyetle takip edenlerin yağ eritme süreci 7 ile 10 arasında değiştiği için ilk haftalarda farkı görebileceklerini söylüyor.. Diyete başlarsanız, ilk günden itibaren metabolizmadaki bu duruma alışırsınız ve yeme hissi azalırsa, ilk haftalardan itibaren kilo kaybı gözle görülür şekilde başlar. Ancak kilo kaybı bir süreliğine duracaktır. Bu durumda diyeti azaltmak yerine sabırlı bir şekilde programı uygularsanız daha sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz daha kolay olacaktır. Takviye edici gıda olarak zayıflama programları ile kısa sürede 10 kilo verebilirsiniz.

20 Kilo Vermenizi Sağlayan Mucize Kür

Deneyenlerin oldukça memnun kaldığı ve ayda 20 kilo veren haşlanmış limon kürü, ödemden kurtularak kısa sürede kilo vermek isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır. Fazlalıklarınızın su gibi akmasını istiyorsanız bu limon rejimi size de yardımcı olabilir. Bunu kısaca anlatırsak; Zencefil, 1 tatlı kaşığı tarçın, 10 limon 10 dakika kaynatılmalı ve ardından soğutulmalıdır. Not; Tansiyon problemi olan kişiler bu diyet küründen uzak durmalıdır.

Hızlı kilo verme için diyetisyeninizden yardım almanız en doğru sonuca sizi götürecektir. Kulaktan duyma diyetler ile sağlığınıza daha ciddi sorunlara yol açabilirsiniz.