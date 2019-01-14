Zayıflamaya Yardımcı Olan Bitki ve Besinler Neler?
1 saat önce
Diyetisyen Başak İnsel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Diyetisyen
Başak İnsel, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Tek başına zayıflamaya yardımcı olan bitki ve besinlerin olmadığının altını çizen İnsel, "Hiçbir besin ve bitki zayıflamak için bir mucize değildir. Kalori değeri taşıyan yediğimiz her şey bizim için kilo yapıcı olarak değerlendirilebilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
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