Son Dakika Haberleri: Zayıflamaya Yardımcı Olan Bitki ve Besinler Neler?

Zayıflamaya Yardımcı Olan Bitki ve Besinler Neler?

1 saat önce

Diyetisyen Başak İnsel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Diyetisyen Başak İnsel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Tek başına zayıflamaya yardımcı olan bitki ve besinlerin olmadığının altını çizen İnsel, "Hiçbir besin ve bitki zayıflamak için bir mucize değildir. Kalori değeri taşıyan yediğimiz her şey bizim için kilo yapıcı olarak değerlendirilebilir" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 

Kilo Vermek, TV, Diyetisyen, Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullu Gelin'in Esma Boran'ı, Gerçek Hali ile Hayranlarını Şaşırttı Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı

Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi Pınar Altuğ, Sarı Saçlarına Veda Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 01:49:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zayıflamaya Yardımcı Olan Bitki ve Besinler Neler?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]