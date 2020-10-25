Zazadın Hanı'na Azerbaycan bayrağı asıldı - Son Dakika

Zazadın Hanı'na Azerbaycan bayrağı asıldı
25.10.2020 09:47
Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'da yaptırdığı en büyük kervansaray olma özelliğini taşıyan Zazadin Hanı'na, Azerbaycan'a destek için Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'da yaptırdığı en büyük kervansaray olma özelliğini taşıyan Zazadin Hanı'na, Azerbaycan'a destek için Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı.
Konya'da Selçuklu dönemi eserlerinden ve İpekyolu'nun en önemli kervansaraylarından olan Zazadın Hanı Kervansarayı'na Azerbaycan'a destek için asılan bayraklar, vatandaşları duygulandırdı.
Kervansaray'ın turizm işletmecisi Hikmet Çetiner, şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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