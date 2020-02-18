ZBEÜ 1. Psikoloji ve Yaşam Günleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZBEÜ 1. Psikoloji ve Yaşam Günleri - Son Dakika

ZBEÜ 1. Psikoloji ve Yaşam Günleri

7 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji ve Yaşam Topluluğu tarafından düzenlenen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1. Psikoloji ve Yaşam Günleri Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

ZBEÜ 1. Psikoloji ve Yaşam Günleri, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji ve Yaşam Topluluğu tarafından düzenlenen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1. Psikoloji ve Yaşam Günleri Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


Yurdun çeşitli bölgelerinden, kendi alanlarında uzmanlaşmış psikologları aynı çatı altında toplayan 1. Psikoloji ve Yaşam Günleri'nde katılımcılar; "Duyguların Nörobiyolojisi", "Psikolojik Travma", "Dezavantajlı Çocuklarla Çalışmak", "Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet", Faktörlerin Beyin Hacmi Üzerindeki Etkisi", "Eşimizi Nasıl Seçiyoruz? Umduğumuzu Ne Kadar Buluyoruz?", "Her Bebek Bir Mizaçla Doğar: Peki ya Sonra", "Spor Psikolojisi Hakkında Her Şey", "Görsel Algı: Bu Elbise Ne Renk?", "Suç Davranışı ve Saldırganlık" ve "Ahlakın Sınırları" başlıklı konularla birçok öğretim üyesi ve uzman psikoloğun sunumları ile bilgilenme fırsatını buldu.


Atölye çalışmalarının da yapıldığı etkinliğe 600 öğrenci katılırken Üniversitemizde ilki gerçekleştirilen ve 2 gün süren "Psikoloji ve Yaşam Günleri" ile psikoloji bilimi katılımcılara tanıtıldı, ruh sağlığı hakkında bilgiler verildi, uzmanlar ve öğrenciler de bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunma imkanını buldu. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Sezai Karakoç, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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