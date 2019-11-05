Son Dakika Haberleri: ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattı
Son Dakika Kültür Sanat ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattı

ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattı

7 saat önce

ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattıZONGULDAK - Polonya Adam Mickiewicz Üniversitesi Korosu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çok Sesli Korosu Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gece yaşattı.

ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattı

ZONGULDAK - Polonya Adam Mickiewicz Üniversitesi Korosu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çok Sesli Korosu Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gece yaşattı.

100. yıl kutlamaları dolayısıyla Ankara-Zonguldak ve İstanbul'da konser verecek olan Polonya Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi Konservatuarı korosu ile ZBEÜ Devlet Konservatuarı Korosu ortaklaşa olarak 'Çoksesli Koro Konseri' gerçekleştirdi. ZBEÜ Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser davetlilerden tam not aldı.

800 kişilik salonun tamamı dolarken izleyicilere geleneksel Polonya ezgileri söylendi. Koronun şefliklerini ise Prof. Dr. Krzyztof Szydzısz ile Dr. Joanna Plech-Slawecka gerçekleştirdi. Gecede ZBEÜ Devlet Konservatuarı korosu da sahne aldı. Melike Bolat Başoğlu'nun şefliğini yaptığı koro seslendirdiği eserlerin ardından Adam Mickiewicz Üniversitesi Oda Korosu eşliğinde eserler seslendirdi.

Geceye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ile dekanlar, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattı

Sezai Karakoç, Zonguldak, Polonya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı
Yediği meyvenin parasını ağaca asan kişi, bahçe sahibini duygulandırdı Vatandaşa kritik uyarı: Bankalardan ekspertiz ücretini geri alabilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 07:10:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]