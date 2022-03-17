ZBEÜ'den laboratuvar açıklaması: "Hukuki ve idari süreç devam ediyor" - Son Dakika
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ZBEÜ'den laboratuvar açıklaması: "Hukuki ve idari süreç devam ediyor"

17.03.2022 18:38
ZBEÜ'den laboratuvar açıklaması: "Hukuki ve idari süreç devam ediyor"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kamuoyunda laboratuvarın kullanımına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kamuoyunda laboratuvarın kullanımına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, mahkeme kararına ilişkin hukuki süreç ve disiplin ihlalleri ile ilgili idari sürecin devam ettiği belirtildi.

Kamuoyunda üniversitedeki laboratuvar kavgasının yargıya taşındığı yönündeki haberler üzerine açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, konuya ilişkin hukuki ve idari sürecin devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.3.2022 tarihinde bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan 'Üniversite laboratuvar kavgası yargıya taşındı' başlıklı haber metni ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Üniversite laboratuvarında bilimsel çalışma yapılması usulünü düzenleyen, üniversite ilgili mevzuatına, bilimsel araştırma ve yayın etik ilkelerine, akademik etik davranış ilkelerine ve laboratuvar kullanım talimatlarına aykırı davranış içinde bulunan, yeri değiştirilen ve davacının kullanımına açık olan laboratuvarda bir buçuk seneye yakın süredir hiçbir çalışma yapmayan davacıların, Rektörlük Makamının bilgisi dışında kamuoyunu yanlış yönlendiren tavır içinde olmaları üzüntü vericidir. Açtıkları dava, İdare Mahkemesince reddedilmiş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi de İdare Mahkemesinin ret kararını onamış ve kesin karar vererek temyiz yolunu kapatmıştır. Ayrıca, vekili aracılığıyla beyanda bulunan davacıların, atılı hukuka aykırı fiilleri sebebiyle aldıkları disiplin cezalarının iptali talepleri bir kısım eksiklikler sebebiyle İdare Mahkemesince kabul edilmiştir; gerek mahkeme kararına ilişkin hukuki süreç, gerekse 2547 sayılı Kanunun disiplin ihlalleri ile ilgili idari süreci devam etmektedir." - ZONGULDAK

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Üniversite, Zonguldak, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ZBEÜ'den laboratuvar açıklaması: 'Hukuki ve idari süreç devam ediyor' - Son Dakika


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