Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kamuoyunda öğretim elemanı hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı basın organlarında üniversitemizde öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan bir öğretim elemanı hakkında, kurumumuz ve görevi dışında karıştığı adli bir olayla ilgili iddialara ilişkin olarak bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Konu adli mercilere yansımıştır ve tüm hukuki süreçler yürütülmektedir. Rektörlüğümüz tarafından da yapılması gereken her türlü idari işlem başlatılmıştır. Rektörlüğümüzün konunun takipçisi olduğu tüm kamuoyuna duyurulur." - ZONGULDAK