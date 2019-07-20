Zebra görünümlü eşeklerle safari temalı düğüne soruşturma

İSPANYA'nın güneybatısındaki Cadiz kentinde safari temalı bir düğünde, iki eşek zebra gibi boyandıktan sonra düğün resepsiyonunun yapıldığı barın bahçesinde götürüldü.

İSPANYA'nın güneybatısındaki Cadiz kentinde safari temalı bir düğünde, iki eşek zebra gibi boyandıktan sonra düğün resepsiyonunun yapıldığı barın bahçesinde götürüldü.



Hayvanların videosunu çekip sosyal medyada paylaşan Angel Tomás Herrera Peláez adlı kullanıcı, uzun süre güneş altında bırakıldığı belirtilen hayvanlara yönelik muamelenin 'utanç verici' olduğunu söyledi. "Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan eşeklerin turistlerin eğlencesi haline getirildiğini" belirten Herrera, bar sahibinin hayvanların parti ve eğlencelerde kullanılmasını yasaklayan yasaları ihlal ettiğini savundu.



APTALCA VE SORUMSUZCA



Andalucia Informacion adlı yerel haber sitesine göre bara cumartesi sabahı getirilen hayvanlar, savana görüntüsü yaratmaları için bütün gün güneşin altında dolaştırıldı. Cadiz Tarım ve Ticaret Dairesi, hayvan hakları savunucularının şikayeti üzerine soruşturma başlatırken, Daniel Sanchez Roman adlı yerel bir yetkili eşekleri zebraya benzetmek için kullanılan boyaların zararsız olduğunu savundu.



Roman, bu boyanın çocukların yüzlerinin boyanmasında da kullanıldığını ve hayvanlara eziyet edilmediğini öne sürdü.



"Ecologists in Action" adlı çevre örgütünün açıklamasında eşeklerin, "Yasa dışılık eşiğinde, aptalca ve sorumsuzca bir muameleye maruz kaldığı" belirtildi.

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