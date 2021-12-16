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"Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış - Son Dakika

"Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış

16.12.2021 12:13

Yılbaşı öncesinde Türkiye adeta sahte içki kabusu yaşıyor. Son olarak İstanbul Esenyurt'ta 7, Gaziantep Nizip'te 3, Mersin'de de 1 kişinin ölümüyle can kaybı sayısı 24'e yükselirken, KOM Daire Başkanlığı ülke genelinde sahte içki üreticilerine yönelik "Zehir" operasyonu başlattı. Malatya'daki operasyonda kaydedilen ve sahte içkilerin bir iş hanının tuvaletinde gizli olarak satıldığı görüntüler ise olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye, yılbaşı öncesinde sahte içki kabusundan bir türlü uyanamıyor. Çok sayıda ilden art arda acı haberler gelirken, toplam ölü sayısı 24'e yükseldi. Bilançonun her gün ağırlaşmasıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda önemli sonuçlar aldı.

ZEHİR OPERASYONUNA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

81 ilde devam eden operasyonlarda 85 bin litre sahte içkiye el konulurken, operasyona ait bir görüntü ise yaşanan olayın vahametini gözler önünde serdi. Malatya'daki "Zehir" operasyonunda ekipler aldıkları ihbarı değerlendirerek bir iş hanının tuvaletine baskın düzenledi ve sahte içkilerin burada üretilerek satıldığını ortaya çıkardı.

'Zehir' operasyonuna damga vuran görüntü! Sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış

SİYAH POŞETLER İÇİNDE SAKLANIYOR

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaydedilen görüntülerde polislerin hijyen olmayan bir tuvalete girdikleri ve siyah poşetler içinde satışa hazırlanan sahte içkilere el koydukları anlar yer aldı.

85 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Türkiye genelinde yürütülen "Zehir" operasyonu kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen toplam 342 adreste arama yapıldı, 85 bin litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi. Operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alındı, 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre edildi.

Zehir operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış

KOM Daire Başkanlığı, Türkiye, Malatya, Alkol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Zehir' operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış - Son Dakika
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