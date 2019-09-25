Zehir saçan midyeleri böyle topluyorlar

İSTANBUL'da metallerden toplanan midyeler zehir saçıyor. Kaçak avlanan kişiler özellikle Galata köprüsü civarından metallere yapışan midyeleri topluyor. DHA kamerası gece saatlerinde 'zehirli midye'leri toplayan kişileri görüntüledi. "Midyeler denetimli ortamda üretilmeli" diyen uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul'da iskele demirleri, köprü kolonları ve teknelerin altları gibi denizin içerisinde bulunan metallerin üzerine yapışmış haldeyken toplanan midyeler, sağlığı tehdit ediyor. İstanbul'da midye avcılığı yasak. Bakanlığın belirlediği yerlerde ruhsatlı tekne ve kişiler tarafından midyelerin toplanması gerekiyor. Kaçak avlananlara 1635 liradan başlayan cezalar kesiliyor. Ancak Galata köprüsü civarında gece saatlerine tekneleriyle yaklaşan kişiler özellikle metallere yapışmış tonlarca midyeyi toplayarak satışını yapıyor. Bu gece de Galata köprüsü ayakları çevresine tekneyle yaklaşan kişiler kilolarca midye topladı. Yasak olduğunu bile bile midye topladığını belirten dalgıç kıyafetli kişi, "Tehlikeli ama ne yapalım, başka bir şey yapamıyoruz ancak işimiz midye. Bir dalışta 100 kilo falan çıkarıyoruz. Sonuçta ekmek paramızı çıkarıyoruz" diye konuştu.

ESNAF DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Galata köprüsünde esnaf olan bir kişi, "Sık sık görüyoruz. Gece geç saatlerinde gelip burada demirlerden topluyorlar. Genelde 3-4 kişi şeklinde geliyorlar. Dalgıç kıyafetleri giyiyorlar, dibe dalıyorlar. Şamandıraya bağlı bir sepet düzenekleri var, havada asılı kalıyor. Dalıp onun içine doldurup doldurup çıkarıyorlar. Bu pis yerlerden, özellikle iskele kenarlarından, köprünün demir ayaklarından. Bu vatandaşların sağlığını kötü etkiliyor. Onu bilen genelde satmıyor da artık merdiven altı imal edip sokaklarda satıyorlar muhtemelen" dedi.

UZMANINDAN 'DENETİMSİZ MİDYE' UYARISI

Midyenin metal ve bakteri testinden geçtikten tüketilmesi gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek de önemli uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Şimşek, "Midyeyle birlikte yaşayan bakterilerin neden olduğu toksinler pişirme yöntemleriyle yok olmuyor. O nedenle merdiven altı yani denetimsiz yerlerden midye tüketmeyin" dedi. Şimşek, midye nedeniyle yaşanan paralitik besin zehirlenmesinin destek tedavi uygulanmadığı takdirde yaşlılar ve çocuklarda ölüme dahi neden olabileceğini belirtti.

Midyenin iyi bir protein ve iyot kaynağı olduğunu belirten Başarı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek, sağlığı tehdit eden yönleri konusunda da uyardı. Denetimsiz avlanmaya ve üretime dikkat çeken Uzm. Dr. Şekip Şimşek, "Bu ürünler, yurt dışında ticari amaçlı olarak özel çiftliklerde üretiliyor. Eğer midye ticari amaçlı üretiliyorsa, sağlık açısından denetimi yapılıyorsa yetiştiği yerdeki deniz suyundaki metal ve bakteri oranlarına bakılıyorsa, bakterilerden arındırılmışsa sağlık açısından bir risk içermez. Denetim ve kontrolsüz şekilde nereden toplandığı belli olmayan midyeler tüketilecekse o sağlık adına kumar oynamaktan farksız diyebiliriz" diye konuştu.

BU BELİRTİLER GÖRÜLÜYORSA DİKKAT

Kabuklu deniz ürünleri ya da midyeye bağlı zehirlenmelerin temel nedeni nörotoksinler olduğunu vurgulayan Uzmanı Dr. Şimşek, "Bunlar midyeyle birlikte yaşayan bakterilerin ürettiği toksinler. Bu toksinler pişirme yöntemleriyle yok olmuyor. Midyenin ısı işlemine maruz kalması, marine edilmesi toksin düzeylerini azaltmıyor. Yani midyeler denetimli ortamda üretilmeli. Midye nedeniyle paralitik besin zehirlenmesi olabilir. Midye ile birlikte ortak yaşayan bakterinin ürettiği toksin tarafından kirletilmiş midye pişirilerek tüketildiğinde kesinlikle etkisiz hale gelmiyor. Bunu tüketecek kişinin bozuk veya zehirli olduğunu anlaması da mümkün değil. Yedikten sonra ağızda başlayan uyuşukluk, dilde uyuşmalar, kas seyirmeleri, bilinç bulanıkları, ishal karın ağırları eşlik edebiliyor. Bu şikayetlerle doktora başvuran hastalarda destek tedavisi uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

ZEHİRLENME SONRASI DESTEK TEDAVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'de en önemli zehirlenme belirtisinin ishal olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek şu uyarılara dikkat çekti:

"Midye tüketildikten 3 ila 6 saat sonra hastalarda ishal ve karın ağrısı şikayeti görülür. Burada hastaya destek tedavisi vererek toksinin etkisinin geçmesini beklemeliyiz. 48-72 saat içerisinde destek tedavisi ile ishal geriliyor. Daha çok çocuk ve ileri yaş hastalarına dikkat etmek gerekiyor. Destek tedavisi verilmezse eğer, küçük çocuklar ve ileri yaş hastalarında yani sıvı kaybına hassas olan kişilerde akut böbrek yetmezliği ve elektrolit dengesizliğine bağlı ölümler görülebilir. O nedenle vatandaş denetlenmeyen yerlerden midye tüketmemeli sağlığını riske atmamalıdır."

- İstanbul