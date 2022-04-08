Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

08.04.2022 10:44
Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da çalıştığı yerde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu şahıs, 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da çalıştığı yerde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu şahıs, 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da çalıştığı işyerinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen yabancı uyruklu F.A., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Şahıs hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan dava görülmeye devam etti.

Duruşmada kendisini savunan ve uyuşturucu satmadığını iddia eden F.A., "Ben uyuşturucu satmadım. Operasyonun olduğu zaman sadece orada bulunuyordum. Yemin ederim uyuşturucu satmadım, sadece o sırada evde bulunuyordum. Jandarmadan gelip beni aldılar. Benim bir işim zaten var, benim uyuşturucudan gelecek paraya ihtiyacım yok. Benim uyuşturucu ile işim olmaz. Ben dövme yapıyorum. Jandarma beni aldığında gözaltındayken beni tehdit etti. Ben de o tehditten sonra suçlamaları kabul etmek zorunda kaldım. Hakkımda tanıklık yapanlar bana iftira atıyorlar. Benim uyuşturucuyla işim olmaz. Hakkımda tanıklık yapanlar yanıma gelip sadece dövme yaptırmak istediklerini söylediler. Onları oradan tanıyorum. Dövme yaptırdıktan sonra bunlar parasını ödemedi. Benim bacağıma doğru da silah tuttular ama yaralanma olmadı. Operasyondan birkaç gün önce benim evime geldiler. Ö.'nin cebinde uyuşturucu varmış, S. ve Ö.'ye uyuşturucu vermiş. Sigaranın içinde uyuşturucu olduğu için birlikte içmişler. Sonra uyudum, bir süre sonrada jandarma beni aradı. Ben böyle şeyler yapmam yemin ederim" dedi.

Mahkeme heyetince son sözü sorulan F.A., "Yemin ederim ben böyle şeyler yapmam. Ben uyuşturucu satmadım. 2 aydır cezaevindeyim. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum, beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Daha sonra sanık hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, F.A.'yı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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