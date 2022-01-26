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Zehir taciri 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Zehir taciri 25 kişi gözaltına alındı

26.01.2022 16:38
Zehir taciri 25 kişi gözaltına alındı

25 Ocak tarihleri arasında 14 uyuşturucu olayında 25 kişi gözaltına alındı, 166 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

25 Ocak tarihleri arasında 14 uyuşturucu olayında 25 kişi gözaltına alındı, 166 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir tacirleri ile mücadelenin aralıksız sürdüğü Samsun'da 12-25 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınıp, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 12-25 Ocak tarihleri arasında toplam 14 uyuşturucu olayında 25 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, olaylarda 1.445 gram kubar esrar maddesi, 166 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 19 kök skunk bitkisi, 6 gram metamfetamin, 9 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve 13 adet Hitit dönemine ait sikke ele geçirilmiştir." - SAMSUN

Zehir taciri 25 kişi gözaltına alındı
Zehir taciri 25 kişi gözaltına alındı

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Samsun Valiliği, Uyuşturucu, Samsun, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir taciri 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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