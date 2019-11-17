Son Dakika Haberleri: Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, il dışından kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, il dışından kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente il dışından uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları esnada yakalanan ve haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' kapsamında işlem yapılan 5 şüpheli öğle saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilmişti.


Şüpheli 5 şahıs, çıkarıldık mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis kalkanına kafa atan HDP'li Ayşe Sürücü, sosyal medyada gündem oldu
Uzman çavuş ve eşinin katili, kayınbirader çıktı Harekatlardan sağ salim döndü, kayınbirader kurşunuyla hayatını kaybetti Pendik'te 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 05:29:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]