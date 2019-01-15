Zehir Taciri Bir Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri
'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 42 yaşındaki B.U. yakalandı. B.U.'nun yapılan üst aramasında 3 parça halinde toplam 4.15 gram esrar maddesi, 2 parça halinde toplam 0.70 gram Metamfetamin maddesi, 4 adet Extacy hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
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