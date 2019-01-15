Son Dakika Haberleri: Zehir Taciri Bir Kişi Gözaltına Alındı

Zehir Taciri Bir Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir kişi gözaltına alındı.

Zehir Taciri Bir Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 42 yaşındaki B.U. yakalandı. B.U.'nun yapılan üst aramasında 3 parça halinde toplam 4.15 gram esrar maddesi, 2 parça halinde toplam 0.70 gram Metamfetamin maddesi, 4 adet Extacy hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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