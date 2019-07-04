Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
19 dakika önce
Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandıBURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadın evinde 2 silahla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
BURSA - Bursa
'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadın evinde 2 silahla yakalandı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda B.Y. ve E.Ö. isimli 2 şahıs yakalandı. Yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda B.Y. isimli şahsın evinde 2 silah ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 125 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 5 bin 400 lira para bulundu.
Şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahıslardan E.Ö'ye adli işlem yapılırken, B.Y. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
Güney Kıbrıs'ta kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılı' protesto
Amsterdam'ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde!
Metrobüste kadına şiddet kamerada
Adliyeden kaçan kadın hükümlü, otogarda yakalandı