Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı

Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandıBURSA - Bursa 'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadın evinde 2 silahla yakalandı.Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda B.Y. ve E.Ö. isimli 2 şahıs yakalandı. Yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda B.Y. isimli şahsın evinde 2 silah ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 125 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 5 bin 400 lira para bulundu.Şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahıslardan E.Ö'ye adli işlem yapılırken, B.Y. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.