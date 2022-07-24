Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şüphelinin 45 dakika içerisinde 2 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Zehir tacirini yakalamak için harekete geçen ekipler, şüpheli C.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 120 gram esrar, 55 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zehir taciri polisten kaçamadı - Son Dakika

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