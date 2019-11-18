Son Dakika Haberleri: Zehir taciri sanığı 'muskalı' savunma kurtaramadı
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Zehir taciri sanığı 'muskalı' savunma kurtaramadı

6 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklu yargılanan ve karı koca oldukları öğrenilen iki sanığa toplam 10 yıl hapis cezası verildi.

Zehir taciri sanığı 'muskalı' savunma kurtaramadı, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklu yargılanan ve karı koca oldukları öğrenilen iki sanığa toplam 10 yıl hapis cezası verildi. Sanık koca, "Evimizde 3 sene önce bir muska çıktı, o muska bizi bu hale soktu. Üzerimize birileri oyunlar oynadı, muskayı bulduktan sonra uyuşturucu kullanmaya başladım" dedi.


4 Eylül'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda karı, koca olan M.Ç. ve Z.Ç. isimli şahısları Kocasinan ilçesine bağlı olan Talas Yenidoğan Mahallesindeki evde yakaladı. Evde yapılan aramada, 71 gram metamfetamin, 0,6 gram esrar, 2 alüminyum folyo, 3 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri öğrenilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. ve Z.Ç. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.


Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.Ç. ile Z.Ç. ve avukatlar hazır bulundu.


Tutuklu sanık M.Ç. isimli sanık, "Ben inşaatlarda taşeronluk yaparım, 50-60 bin TL gelirim var. Çok zor günler geçiriyoruz. Evimizde 3 sene önce bir muska çıktı, o muska bizi bu hale soktu. Üzerimize birileri oyunlar oynadı, muskayı bulduktan sonra uyuşturucu kullanmaya başladım. Ancak kimseye satmadım, içmek için bile kimseye vermedim, içtiğim için çok pişmanım. Şehir dışına bu muska yüzünden hocaya gidince polisler geldi, rabbim bütün kullananları bu pislikten uzak tutsun" diye konuştu.


Ev hanımı olan kadın Z.Ç. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını ve tahliyesini istedi.


Karı kocaya toplam 10 yıl hapis


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu M.Ç. isimli kocaya, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, diğer sanığın karısı olan Z.Ç.'ye ise 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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