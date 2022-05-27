Zehir taciri tutuklandı

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri şüpheli gördükleri bir motosikletteki iki kişi üzerinde yaptıkları incelemede şahısların üzerinde 400 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şahısların uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

Önceki gün öğlen saatlerinde Nadır bölgesinde devriye atan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri motor ve şase numaraları kazınmış motosikletle 2 şahsın gezdiğini fark edip kontrol etmiş ve yapılan kontrolde M.Ö. (25) ve Z.A. (22) isimli şahısların üzerinde 400 grama yakın uyuşturucu esrar maddesi bulunmuştu. Orhangazi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayı derinleştiren polis ekipleri, şahısların uyuşturucu ticareti de yaptığını tespit etti. İki zanlı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Z.A. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURSA