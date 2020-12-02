Zehir tacirinden akıl almaz yöntem - Son Dakika

- Zehir tacirinden akıl almaz yöntem

Yorgana enjekte edilmiş uyuşturucu narkotik dedaktör köpeği Avcı'dan kaçmadı

ANKARA - Ankara'da, Avusturya Sidney'e gönderilmek üzere İranlı bir şahsa kargo ile gönderilen ve üzerine 8 kilo metamfetamin isimli uyuşturucu madde enjekte edilmiş yorgan Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Avusturya'nın Sidney kentine yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği yönünde tespitler yapıldı. Yapılan tespitler üzerine teknik ve fiziki çalışmaların ardından İran vatandaşı olduğu anlaşılan A.F isimli bir şahsın Çankaya'da bulunan bir kargo firmasından uyuşturucu madde teslim alacağı öğrenen narkotik ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin olay yerine intikali üzerine gerçekleştirilen operasyonda Avcı isimli narkotik köpeği üzerinde herhangi bir barkot yazısı bulunmayan bir yorgan kılıfına tepki verdi. Gerçekleştirilen aramalar sonucunda kılıfın içerisinden yöresel bir yorgan çıktı. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucunda yorgana 8 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin adlı uyuşturucu madde enjekte edildiği anlaşıldı. Olayın ardından ele geçirilen yorgana el koyulurken, üzerinden 8 bin lira para çıkan şüpheli A.F hakkında adli işlem başlatıldı.