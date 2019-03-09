Zehir Tacirine 8 Yıl 4 Ay ve 16 Bin 600 TL Ceza
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660 TL para cezasına mahkum edildi.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660 TL para cezasına mahkum edildi.
İnegöl'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve güvenlik güçleri tarafından yakalanan M.Ş'nin yargılamasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Son kez hakim karşısına çıkarılan M.Ş, mahkeme heyeti tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şahsa ayrıca 16 bin 600 TL'de para ceza verildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:55 Kaynak: İHA
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