Son Dakika Haberleri: Zehir tacirine 8 yıl hapis

Zehir tacirine 8 yıl hapis

2 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerince 2.75 gram uyuşturucu maddesi ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

Zehir tacirine 8 yıl hapis, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerince 2.75 gram uyuşturucu maddesi ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

18 Kasım 2017'de Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda kolluk güçleri yaptıkları kontrolde 54 D 4723 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan E.İ.'nin üzerinde 9 adet 2.75 gram uyuşturucu maddeyi polislere teslim etti. E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.İ. (30) ve avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanık D.B. (46) ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık E.İ. mahkemede uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu ve kullandığı için pişman olduğunu ifade etti. Ağrı ilinde ikamet eden tutuksuz sanık D.B.'nin ise önceki savunmalarında Kayseri ilinde akraba ziyaretinde gözaltına alındığını E.İ. isimli sanığı tanımadığını söylediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.İ.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis 16 bin 660 TL adli para cezası verirken, tutuksuz sanık D.B.'ye ise beraat verdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:00 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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