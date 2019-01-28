Son Dakika Haberleri: Zehir Tacirine 'Pişmanlık' İndirimi

Zehir Tacirine 'Pişmanlık' İndirimi

1 saat önce

Kayseri'de bir yolcu otobüsünde eşofman cebinde kilitli poşet içerisinde 45.25 gram metamfetamin, cüzdan içerisinde preslenmiş halde 1.22 gram esrar ile yakalanan ve tüm bildiklerini anlatan sanığa mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerince 6 yıl 8 ay hapis, 800 TL adli para cezası verdi.

Zehir Tacirine 'Pişmanlık' İndirimi, System.String[]
Kayseri'de bir yolcu otobüsünde eşofman cebinde kilitli poşet içerisinde 45.25 gram metamfetamin, cüzdan içerisinde preslenmiş halde 1.22 gram esrar ile yakalanan ve tüm bildiklerini anlatan sanığa mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerince 6 yıl 8 ay hapis, 800 TL adli para cezası verdi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada başka suçtan hükümlü sanık S.Y. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısının verdiği mütalaasında emniyet güçlerinin yaptıkları yol kontrolü sırasında yolcu otobüsünün durdurulduğu, 25 numaralı koltukta yolcu olan sanık S.Y.'nin şüpheli hareketlerini gören polis ekiplerinin üst aramasında eşofman cebinde kilitli poşet içerisinde 45.25 gram metamfetamin, cüzdan içerisinde preslenmiş halde 1.22 gram esrar ve bir miktar para ele geçirildi. Savcı, sanığın 'uyuşturucu madde ticareti yapmak için uyuşturucu bulundurma' suçundan cezalandırılmasını, sanığın savunmalarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında olduğu için bu hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Sanık S.Y., mahkemede "Yemin ederim uyuşturucu ticareti yapmadım. Tüm bildiklerimi, uyuşturucuyu nereden, kimden aldığımı, adresine kadar söyledim. 4 bin TL'ye yakın cebimde para vardı, satıcı olsam daha fazla uyuşturucu almaz mıydım? Ben ticaret yapmadım, kullanıcıyım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu başka suçtan hükümlü sanık S.Y.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapmak için uyuşturucu bulundurma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 6 yıl 8 ay hapis, 800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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