Zehir tacirinin gözlük silme mendil oyunu tutmadı - Son Dakika

Zehir tacirinin gözlük silme mendil oyunu tutmadı

Uyuşturucu maddeyi gözlük mendilinin arasına saklayan zanlı tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerinin dikkati sayesinde uyuşturucuyu gözlük silme mendilleri arasına gizleyerek sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Uyuşturucu maddeyi gözlük silme mendillerinin arasına saklayarak ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir evde arama yapan ekipler, 48 gram bonzai, 8 buçuk gram metamfetamin, 1 buçuk gram skunk, 1 ecstasy hap ele geçirdi. Yapılan aramada sentetik uyuşturucu bonzainin 3'er 4'er gram şeklinde gözlük silme mendili paketlerine gizlendiği belirlendi. Orijinal olarak kapatılmış tekli mendil paketleri içerisindeki uyuşturucunun tek tek satıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan D.D. ve U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe D.D. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken, Diğer zanlı U.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.