Son Dakika Haberleri: Zehir Tacirleri Adliyeye Sevk Edildi

Zehir Tacirleri Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

- Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi İl dışından uyuşturucu madde getiren şahıslar yönelik operasyonda yakalanan 7 kişiden 2'si hakim karşısındaESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si adliyeye...

- Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi
İl dışından uyuşturucu madde getiren şahıslar yönelik operasyonda yakalanan 7 kişiden 2'si hakim karşısında

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il dışından uyuşturucu madde getiren şahısların yakalanması ve kentteki sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 560,95 gram skunk maddesi, 2,88 gram Sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi, 3,85 gram metamfetamin ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan, 2 şahsa ise Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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