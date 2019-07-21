Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1'i kadın 4 şahıs adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1'i kadın 4 şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde satış için getirilen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye çalışan 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 252,73 gram metamfetamin ve 215,94 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan yasal işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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