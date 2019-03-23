Zehir Tacirleri Ellerindeki Malı Satamadan Yakalandı
1 saat önce
Bursa narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Bursa
narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zehir taciri gözaltına alındı.
Burs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu tacirliği yapan Ş.Y, G.Y. ve U.G. isimli 3 şahıs 451 gram esrar ile 25 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan şahısların madde satışı hazırlığında olduğu öğrenilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:17 Kaynak: İHA
Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme
"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!
Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş