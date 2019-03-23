Son Dakika Haberleri: Zehir Tacirleri Ellerindeki Malı Satamadan Yakalandı

Zehir Tacirleri Ellerindeki Malı Satamadan Yakalandı

1 saat önce

Bursa narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Zehir Tacirleri Ellerindeki Malı Satamadan Yakalandı, System.String[]
Bursa narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zehir taciri gözaltına alındı.

Burs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu tacirliği yapan Ş.Y, G.Y. ve U.G. isimli 3 şahıs 451 gram esrar ile 25 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan şahısların madde satışı hazırlığında olduğu öğrenilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Bursa, Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, 3. Sayfa
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