Zehir tacirleri hayrete düşürdü! Uyuşturucuyu baklava kutusuna saklamışlar - Son Dakika

Gaziantep'te gerçekleşen olayda; Asayiş Şube Müdürü ekipleri, Düztepe Mahallesi'ndeki denetim sırasında 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Emniyet güçlerinin kendilerini fark ettiklerini gören şüpheliler'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Ellerindeki küçük poşetle kaçmaya devam eden şüpheliler kısa süre sonra polisler tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kovalamacanın ardından yakalanan şahısların ellerindeki poşette baklava kutusu olduğunu gören polisler, baklava kutusunu incelemeye aldı. Yaptıkları inceleme sonunda baklava kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ve hap bulan emniyet güçleri ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı.