Zehir tacirleri kamu arazisine kenevir ekmiş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde asayiş ekipleri, kamu arazisine ekilmiş boyları 3-4 metreye ulaşan 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Samandağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, kamu arazisi olan sazlık bölgeye operasyon düzenlendi. Tarlaya giden yolu dev otların kapatması nedeniyle ekiplere elektrikli testere ile bir usta eşlik etti. Kenevir ekili tarlaya güçlükle ulaşan ekipler, tarlaya labirent tipinde geçiş yollarının sağlandığını tespit etti. Operasyonda küçük bahçelerden oluşan 2 ayrı bölgede boyları 3-4 metre arasında değişen 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Kenevirlerin yakılmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. - HATAY