Son Dakika Haberleri: Zehir Tacirleri Narkotik Köpeğinden Kaçamadı

Zehir Tacirleri Narkotik Köpeğinden Kaçamadı

1 saat önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 4 şahıs gözaltına alındı.

Zehir Tacirleri Narkotik Köpeğinden Kaçamadı, System.String[]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 4 şahıs gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler O.E., S.Ö. ve T.A. isimli şahıslardan kağıda sarılı halde 9,20 gram gelen esrar maddesi ele geçirdi. T.Ç. isimli şahsa ait araçta da dedektör köpekle yapılan aramada da ekipler küçük kavanoz içerisinde 10,20 gram esrar maddesi, 2 adet ekstacy hap,17 adet 'perge' ibareli sentetik ecza, 1 adet de çengel tartı, şahsa ait bağ evinde yapılan aramada ise 2 ayrı cam kavanoz içerisinde toplam ağırlığı 321 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.

O.E., S.Ö. ve T.A. 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan, T.Ç. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:01 Kaynak: İHA

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