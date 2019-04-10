Son Dakika Haberleri: Zehir Tacirleri Narkotik Köpeğinden Kaçamadı

Zehir Tacirleri Narkotik Köpeğinden Kaçamadı

39 dakika önce

Zehir tacirleri narkotik köpeğinden kaçamadıNİĞDE - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirleri narkotik köpeğinden kaçamadı

NİĞDE - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler O. E., S.Ö.ve T. A. isimli şahıslardan kağıda sarılı halde 9,20 gram gelen esrar maddesi ele geçirdi.
T. Ç. isimli şahsa ait araçta da dedektör köpek ile yapılan aramada da ekipler küçük kavanoz içerisinde 10,20 gram esrar maddesi, 2 adet Extacy hap,17 adet "Perge" ibareli sentetik ecza, 1 adet de çengel tartı, şahsa ait bağ evinde yapılan aramada ise 2 ayrı cam kavanoz içerisinde toplam ağırlığı 321 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.
O.E., S.Ö.ve T. A. 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan, T.Ç. ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan göz altına alınarak adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:22 Kaynak: İHA
Niğde, Narkotik, 3. Sayfa
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